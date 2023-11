Nancy Pelosi zu Gast in Berlin US-Demokratin Pelosi: USA sind an der Seite der Ukraine

Nancy Pelosi ist auf Stippvisite in Berlin: Die demokratische US-Politikerin und ehemalige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses ist auf einem 24-Stunden-Besuch in der deutschen Hauptstadt zu Gast. Sie wird am Freitagabend neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Laudatio auf Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg halten, dem in Berlin der Henry A. Kissinger-Preis verliehen wird.