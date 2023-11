Politische Reaktionen auf Verfassungsurteil Schwere Schlappe für die Bundesregierung

Die Fraktionen hielten Sondersitzungen ab, um über das weitere Vorgehen zu beraten. An diesem Donnerstag soll es außerdem zum Urteil und dessen Folgen eine Aktuelle Stunde im Bundestag geben. Auf den Fluren des Reichstages gab es am Mittwoch kein anderes Thema. Merz sagte in der Sondersitzung seiner Fraktion: „Das Urteil ist ein großer Erfolg für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Eine historische Entscheidung wie in Zukunft Bundeshaushalte aufgestellt werden.“