Hochinzidenzgebiete : Urlaubsrückkehr aus Spanien wird zum Problem

Berlin Spanien und die Niederlande gelten ab Dienstag als Hochinzidenzgebiete. Viele Familien mit Ungeimpften müssen dann erst einmal in Quarantäne, wenn sie nach Deutschland zurückkehren. Ganz Dänemark und weitere Teile Frankreichs werden schon ab Sonntag zum einfachen Risikogebiet.

Eine Woche vor dem Schulstart in den ersten Bundesländern wird die Rückkehr aus dem Urlaub für viele Familien zum Problem: Die Bundesregierung hat Spanien und die Niederlande zu Hochinzidenzgebieten hochgestuft. Das bringt alle ungeimpften Touristen bei ihrer Einreise in die Pflicht einer Quarantäne. Und damit insbesondere Familien mit noch nicht geimpften Kindern.

Besonders im bei Urlaubern beliebten Spanien waren die Inzidenzen in den letzten Wochen regelrecht explodiert - landesweit von 42 im Juni auf nun weit über 300. Im Hotspot Barcelona ist sogar eine 14-Tage-Inzidenz von 3200 erreicht. Vor allem junge Menschen steckten sich auf Festivals und in Diskotheken an. Manche Jugend-Reisegruppe kam zu hundert Prozent infiziert aus unbeschwerten Party-Ferien zurück und gibt das Virus in Deutschland nun im Freundeskreis und an Familienangehörige weiter.