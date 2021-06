Erhöhte Vorsicht in den Sommerferien : Im Urlaub lauert die Ansteckungsgefahr

Foto: dpa/Jonas Walzberg

Die Ausbreitung der Delta-Variante hat die Politiker aufgeschreckt. Kanzlerin Merkel warnte in ihrer letzten Regierungsbefragung vor dem mutierten Corona-Virus, Gesundheitsminister Spahn fürchtet sich vor einem „Sorgen-Herbst“.

Die Deutschen wollen endlich raus aus der Pandemie, doch die ist leider immer noch nicht vorbei, trotz sehr niedriger Inzidenzwerte in der Heimat. In vielen anderen Ländern ist die gefährliche Variante aber auf dem Vormarsch, auch in beliebten Urlaubsländern. Erhöhte Vorsicht auch und gerade in den Sommerferien ist angesagt.

Doch zu befürchten ist, dass die Disziplin bei der Einhaltung der AHA-Regeln in der Urlaubszeit nachlässt. Die Bürger sind der Hygieneregeln müde. Wer trägt schon gerne eine Maske in aufgeheizten Räumen oder Verkehrsmitteln? Überdies: Die vollen Fußball-Stadien ausgerechnet im Virusvarianten-Gebiet Großbritannien – die Uefa will beim EM-Spiel Deutschland gegen England im Londoner Wembley-Stadion am Dienstag 40 000 Zuschauer zulassen, im Finale sollen es sogar 60 000 sein – senden ein fatales Signal der Entspannung: Wenn die Massen in den Stadien jubeln dürfen, warum sollen dann im Urlaub noch die mühsam erlernten Abstandsregeln gelten?

Die Bundesregierung hat ihre Einreiseverordnung bisher nicht angepasst und sieht auch noch keine Veranlassung dazu. Innerhalb Europas hat sie bisher nur das Vereinigte Königreich zum Virusvarian­ten-Gebiet erklärt, wo inzwischen 90 Prozent aller Neuinfektionen der ansteckenderen und gefährlicheren Delta-Variante geschuldet sind. Aus Großbritannien und 13 weiteren Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika dürfen keine Reisenden mehr nach Deutschland befördert werden. Die Virusvariante grassiert aber ebenso in vielen anderen Ländern, etwa in Israel trotz seiner hohen Impfquote. Warum für diese Länder nicht auch schon ein Einreisestopp verhängt wurde, ist unverständlich. Die Bundesregierung sollte hier nicht zögern.