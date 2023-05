Große Unterschriftenaktion Union plant Frustkampagne wegen Heizungen

Für die Union ist die Ampel freilich längst gescheitert. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, sagte unserer Redaktion: „Das Gebäudeenergiegesetz muss komplett neu gemacht werden. Es enthält eine Wucht an fachlichen Mängeln, die nicht mehr korrigierbar sind.“ Auf dem CSU-Parteitag am Samstag in Nürnberg hatte Parteichef Markus Söder zudem eine „nationale Unterschriftenaktion“ gegen die von der Ampel-Regierung vereinbarte Novelle des Gebäudeenergiegesetzes angekündigt. Die CDU werde mit der Aktion starten, die CSU dann folgen, sagte Söder. Connemann erklärte: „Ich unterstütze eine gut gemachte Unterschriftenkampagne gegen das Gesetz. Das wäre ein Ventil für Bürger, ihre Sorgen deutlich zu machen.“ Eine solche Aktion wäre zudem „der Weckruf an die Ampel, vor allem an die SPD, endlich zur Vernunft zu kommen. Es liegt nun bei unseren Generalsekretären von CDU und CSU.“