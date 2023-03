Schluss mit dem „Verhandlungs-Ping-Pong“

Die Städte bekennen sich laut Markus Lewe (CDU), Präsident des Deutschen Städtetags und Münsteraner Oberbürgermeister, nach wie vor zur humanitären Verantwortung und sorgen für die Integration von Geflüchteten. Doch sie stünden auch in der Pflicht, Grenzen aufzuzeigen – und diese seien mittlerweile in einer ganzen Reihe an Kommunen erreicht. Das verdeutlichte auch sein Stellvertreter und Leipziger Oberbürgermeister Burkhardt Jung (SPD): „Wir haben vielerorts eine Erschöpfung festgestellt in Hinblick auf die Möglichkeiten, überhaupt noch Unterbringungskapazitäten zu erschließen.“ Er spricht von einem „unerträglichen Zustand“.