Bündnis : „Unteilbar“: Tausende Menschen demonstrieren in Berlin

Berlin Unter dem Motto für „eine offene und solidarische Gesellschaft“ sind Tausdende Menschen durch Berlin gezogen. Das Aktionsbündnis „Unteilbar“ vereint rund 350 Initiativen.

In mehreren Blöcken zu unterschiedlichen Themen startete der Zug am frühen Nachmittag in der Leipziger Straße und erreichte bereits nach etwa zwei Stunden den Ort der Abschlusskundgebung in der Karl-Marx-Allee.