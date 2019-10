Auf Dauer nicht zielführend : Unionsvize Frei warnt vor Umverteilung von Flüchtlingen

Berlin Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor einer dauerhaften Umverteilung von Migranten in der EU gewarnt.

Seehofer hatte vergangene Woche in Ankara und Athen versucht, für eine bessere Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens von 2016 zu sorgen. Am heutigen Dienstag will er beim Innenministerrat in Luxemburg dafür werben, dass sich andere EU-Länder zur Aufnahme von Flüchtlingen bereiterklären.