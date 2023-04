Bundestag Unionsvize droht FDP mit „knallharter“ Zweitstimmenkampagne

Die im Bundestag am 17. März mit den Stimmen der Ampel-Koalition verabschiedete Wahlrechtsreform führe dazu, dass von Direktkandidaten gewonnene Wahlkreise gegebenenfalls nicht zugeteilt würden, sagte Lindholz. Das und die auf den letzten Metern in den Entwurf eingefügte Streichung der Grundmandatsklausel seien inakzeptabel. Das Verfahren sei von den Koalitionären mit einer „Basta-Mentalität“ durchgezogen worden. „Den Entwurf, über den die Ampel-Koalition am Freitag abstimmen ließ, haben wir am Montagabend zum ersten Mal gesehen.“ Dieser „Basta“-Stil habe Konsequenzen, auch jenseits des Streits um das Wahlrecht. Lindholz sagte: „So hat sich das Klima auch untereinander dadurch natürlich erheblich verschlechtert.“ Die Stimmung sei teilweise „regelrecht vergiftet“.