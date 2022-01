Kampf gegen Covid-19 : Unionsfraktionsspitze: Kein eigener Antrag zur Impfpflicht

Berlin Beim Thema Impfpflicht sorgen Äußerungen eines CSU-Abgeordneten für Durcheinander. Nach einem Machtwort der Fraktionsführung rudert er zurück. Ärzteorganisationen haben eine klare Meinung.

Die Fraktion arbeite aktuell nicht an einem solchen Gesetzentwurf und auch nicht an einem Antrag für den Bundestag, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), in Berlin vor einer virtuellen Sitzung der Abgeordneten von CDU und CSU am Nachmittag. Er wies damit entsprechende anderslautende Äußerungen des CSU-Gesundheitspolitikers Stephan Pilsinger zurück.