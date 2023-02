Migration : Unionsfraktionsspitze fordert Flüchtlingsgipfel mit Scholz

Berlin Länder und Kommunen klagen über die Flüchtlingsunterbringung und fühlen sich überlastet. Die Forderung nach einer Debatte zur „Begrenzung der Asylmigration“ wird lauter.

Zuvor hatten Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und auch andere Vertreter von Ländern und Kommunen vor einer Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen gewarnt. Zugesagte Mittel des Bundes müssten endlich fließen, weitere Hilfe sei nötig, forderte Wüst laut „Welt am Sonntag“ in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).