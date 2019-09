Für Sprit, Heizöl und Erdgas : Unions-Fraktionsspitze will „effiziente CO2-Bepreisung“

Berlin/Potsdam Die Spitze der Unionsfraktion will den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) verteuern.

„Die CO2-Problematik ist im Preis bislang nicht hinreichend abgebildet“, heißt es in einem Papier, das der geschäftsführende Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an diesem Mittwoch auf einer Klausur in Potsdam beschließen wollte. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. „Preise müssen die Wahrheit sagen über das klimaschädliche CO2“, heißt es darin. „Klar ist, dass wir in Zukunft eine - ggf. zunächst nur nationale - effiziente CO2-Bepreisung brauchen.“