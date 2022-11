Reform der Abstimmungen : Bundestag soll familienfreundlicher werden

Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) will den Bundestag familienfreundlicher machen. Die Ampel plant eine andere Reform. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Exklusiv Berlin Keine Abstimmungen mehr am späten Abend, am besten die Voten bündeln - die Union will dem Bundestag mehr Familienfreundlichkeit verordnen. Zugleich wird über Pläne der Ampel gestritten, die das Parlament lebendiger und transparenter machen sollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauß

Wenn die Betreuung fehlt, bringen Abgeordnete ihre Kinder auch schon mal mit ins Parlament. So hatte kürzlich der Grüne Anton Hofreiter seinen einjährigen Sohn auf dem Schoß, als er den Europaausschuss leitete. Wegen eines Kita-Problems nahm am Dienstag auch seine Parteifreundin Katharina Beck ihr Kind mit in den Finanzausschuss. Aber nicht die Grünen, sondern die Union will das Parlament jetzt familienfreundlicher machen. „Wenn das gelingt, werden mit Sicherheit auch mehr und jüngere Frauen als bisher für den Bundestag kandidieren“, so Vizepräsidentin Ivonne Magwas (CDU) zu unserer Redaktion.

Magwas geht es um die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Mandat für die Abgeordneten. Konkret möchte sie von spätabendlichen, auch oft recht spontan angesetzten namentlichen Abstimmungen wegkommen. Sie setzt sich daher für feststehende Abstimmungszeiträume ein, in der alle namentlichen Abstimmungen eines Sitzungstages oder einer Sitzungswoche gebündelt durchgeführt werden.

Dass das parlamentarisch möglich ist, zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das Magwas in Auftrag gegeben hatte. Darin heißt es, in 14 von betrachteten 29 Parlamenten würden zeitlich gebündelte Abstimmungen durchgeführt – so zum Beispiel in Dänemark, Finnland, Irland und Polen. In Schweden sei die zeitliche Bündelung sogar ausdrücklich für mehr Vereinbarkeit von Familie und Mandat eingeführt worden. Außerdem gebe es in zehn Parlamenten die Möglichkeit „elektronischer Fernabstimmungen“ unter besonderen Voraussetzungen. In Spanien ist diese Art des Votums aus familiären Gründen wie Schwangerschaft, Mutter- und Vaterschaft zulässig. „Blockabstimmungen sind in Europa gelebte Praxis“, so die Vizepräsidentin. Um darüber hinaus die Vereinbarkeit von Mandat und Familie zu verbessern, sollen nach dem Willen Magwas die Ausschüsse auch „dauerhaft virtuell tagen können“ und es ein fest terminiertes Sitzungsende für die bessere Planbarkeit von Plenartagen geben.

Gleichwohl will auch die Ampel an der Reformschraube drehen, aber in ganz andere Richtungen. Sie will dem Bundestag mehr Leben und Transparenz einhauchen. In dieser Woche wird daher erstmals ein Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung beraten, wonach an der Regierungsbefragung künftig mindestens zwei Minister teilnehmen und mehr Ausschüsse öffentlich tagen sollen. Die zuständige Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen, Filiz Polat, sagte unserer Redaktion, endlich werde man „Licht in die Maschinenräume unserer parlamentarischen Arbeit werfen: Der Grundsatz, dass Ausschüsse nicht-öffentlich tagen, entfällt.“ Das sei In den Landtagen von zehn Bundesländern bereits grundsätzlich der Falle, ebenso im Europa-Parlament. Außerdem werde der Bundestag interessanter durch die Befragung von zwei Ministern.

Die Union lehnt diese Pläne allerdings ab. Parlamentsgeschäftsführer Patrick Schnieder (CDU) sagte unserer Redaktion: „Dieses Reförmchen ist eine Mogelpackung.“ Tatsächlich würden die Vorschläge hinter das zurückfallen, „was jetzt schon möglich ist“. Die Ampel wolle es künftig wieder allein der Regierung überlassen zu entscheiden, wen sie in die Befragung schicke. Auch, dass Ausschüsse nach dem Willen der Koalition grundsätzlich öffentlich tagen sollen, sehe er skeptisch, so Schnieder. „Es besteht die Gefahr, dass die Sachlichkeit der Debatten leidet, weil einige die öffentliche Ausschusssitzung für Schaufensterreden oder gar als Bühne für populistisches Theater missbrauchen könnten.“

Die Union will nun einen eigenen Reformvorschlag einbringen. „Wir wollen, dass es bei der Befragung von Kanzler und Ministern endlich zu einem lebendigen Schlagabtausch kommt. Das wäre ein echter Gewinn für den Parlamentarismus“, so Schnieder.

(has)