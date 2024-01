Ausfälle und Reservierungen Unpünktliche Bahn soll ihren Kunden mehr Geld zahlen

Auf die Bahnkunden kommt in diesem Jahr einiges zu. Gleich zu Beginn wird der bereits angekündigte Streik viele Reisepläne durchkreuzen. Wann genau die Lokführergewerkschaft GDL in den Ausstand gehen wird, ist noch unklar – voraussichtlich in der kommenden Woche. Dann startet in 2024 die Generalsanierung der Bahn, was neben den bereits üblichen Ausfällen und Verspätungen für weitere Probleme mit den Zügen sorgen wird. Nun gibt es daher Forderungen, dem Frust der Kunden zu begegnen. Unter anderem durch höhere Entschädigungszahlungen.