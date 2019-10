AfD auf Deutschlandtag unter Beschuss : Union teilt in Saarbrücken gegen Rechts aus

Saarbrücken Nach dem Anschlag in Halle erheben Politiker von CDU und CSU auf dem Deutschlandtag der Jungen Union schwere Vorwürfe gegen die AfD.

(gda/dpa) Auch vor dem Hintergrund des antisemitischen Anschlags am vergangenen Mittwoch in Halle haben CDU- und CSU-Politiker die rechtspopulistische AfD am Wochenende auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken hart attackiert. „Ich glaube die Betroffenheit, die an einigen Stellen geheuchelt wird, nicht“, sagte CSU-Chef Markus Söder. „Die AfD ist alles, aber sie ist nicht bürgerlich.“ Ein Teil ihrer Funktionäre wolle zurück in die 30er Jahre. „Die AfD ist auf dem Weg, die wahre NPD in Deutschland zu sein“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warf insbesondere dem AfD-Politiker Björn Höcke vom rechten „Flügel“ vor, „Menschenhass“ zu verbreiten.