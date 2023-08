Union tagt im Sauerland Boxenstopp in einer fast heilen Welt

Schöner als in Bayern? Alexander Dobrindt überlegt kurz. „Auch schön hier“, antwortet der CSU-Landesgruppenchef, als er am Donnerstagmorgen durch die sauerländische Kleinstadt Schmallenberg spaziert. Neben ihm sein Stadtführer Friedrich Merz, CDU-Chef und Fraktionsvorsitzender. Dobrindt ist Gast in der Heimat von Merz, dem Hochsauerlandkreis, ebenso die gesamte Spitze der Unionsfraktion im Bundestag. Letztes Jahr war man zur Klausur beim CSU-Mann auf der Zugspitze, diesmal also nordrhein-westfälische Provinz. Die Brunnen plätschern, der kleine Markt ist gut besucht, es herrscht freundliches Treiben in der 25.000-Einwohner-Gemeinde. „Tief schwarz“ sei man hier, sagt einer. Es ist ein Boxenstopp in einer heilen Welt für die Union. Im Sauerland ist es allerdings auch deshalb so schön, weil es gerade in Bayern so ungemütlich ist.