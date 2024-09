Mehr Kontrolle an den Grenzen Union: Keine Einigung bei Spitzentreffen zu Migration

Frei sagte: „Wir haben feststellen müssen, dass wir eine andere Migrationspolitik für unser Land machen würden. Wir haben feststellen müssen, dass es da an der Stelle keine Gemeinsamkeit mit der Ampel gibt.“ Dennoch seien die Vorschläge Verbesserung gegenüber dem Status Quo. Frei: „Und wenn die Ampel solche Vorschläge in den parlamentarischen Prozess einbringt, dann ist das etwas, was wir uns sehr genau anschauen werden und gegebenenfalls auch unterstützen werden.“