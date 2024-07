Finanzen Union für höhere Einkommensschwelle für Spitzensteuersatz

Die Union will nach Angaben von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann mit Vorschlägen für eine Steuerreform in die Bundestagswahl 2025 ziehen - und nimmt dabei auch den Spitzensteuersatz in den Blick. „Wir werden noch in diesem Jahr einen Aufschlag machen. Damit gehen wir dann in den Wahlkampf“, sagte Linnemann der „Rheinischen Post“ (Montag).