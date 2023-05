Neubau von zwei Fusionsreaktoren Die Union kann vom Atom nicht lassen

Als Mitte April der Atomausstieg in Deutschland mit dem Abschalten der letzten Meiler besiegelt wurde, meldete sich auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder zu Wort. Er wolle AKWs in Landesverantwortung weiter betreiben und außerdem als Vorreiter in die Kernfusionsforschung einsteigen, sagte Söder - „durch den Bau eines eigenen Forschungsreaktors. Gerne in Zusammenarbeit mit anderen Ländern.“ Einen Monat später springt die Unionsfraktion im Bundestag dem bayerischen Wahlkämpfer jetzt bei. Sie fordert den Bau von gleich zwei Fusionsreaktoren.