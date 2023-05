Union droht Minister „Woche der Wahrheit“ für Habeck und Graichen

Längst ist die Causa Graichen mehr geworden; sie ist auch Mittel zum Zweck, um die Wärme- und Energiewende der Ampel gänzlich in Frage zu stellen. „Es gibt kaum ein Thema, das die Bürger so sehr bewegt und das so viele drängende Fragen aufwirft“, betonte die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union, Julia Klöckner (CDU). Es gehe um Kosten, fehlende Handwerker und steigende Preise für Wärmepumpen wegen der hohen Nachfrage. „Landauf, landab wird auch von Experten gewarnt, nicht mit der Brechstange und dem Zeitplan so vorzugehen, wie es die Ampel-Regierung vor hat“, sagte Klöckner unserer Redaktion. Die Hauptverantwortlichen, Graichen und Habeck, will man weiter treiben. Mit einer aktuellen Stunde im Bundestag und auch mit einem Untersuchungsausschuss. Wenn nötig.