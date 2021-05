Neugründung der liberalen Gruppierung : Frühere Unterstützer der „Union der Mitte“ gehen auf Distanz

Exklusiv Berlin Die „Union der Mitte“ will sich noch vor der Bundestagswahl neu gründen. Doch ehemalige Anhänger wollen der Initiative nicht mehr angehören. Stattdessen will man auf anderen Wegen der Union aus der Krise helfen. Auch mahnende Worte werden laut.

Frühere Unterstützer der „Union der Mitte“ (UdM) setzen sich im Zuge der Neukonstituierung von der liberalen Gruppierung ab. Die ursprünglich 2017 gegründete Initiative rund um den Münchner Unternehmer Stephan Bloch (CSU) hatte am Montag angekündigt, sich noch vor der Bundestagswahl als Verein neu aufstellen zu wollen. Hintergrund ist ein wachsender Unmut in Teilen der Union über eine mangelnde Einbindung der Basis sowie „ein gefährliches Anbiedern nach rechts“, wie Bloch sagte. Den finalen Auslöser gab die Wahl des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Wahlkreiskandidat im thüringischen Suhl.

Auch der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz will der UdM nach ihrer Neugründung nicht mehr angehören. Stattdessen will er sich nun auf klimapolitische Fragen konzentrieren. „Ich engagiere mich jetzt dafür, dass die CDU das 1,5-Grad-Ziel mit aller Kraft erreichen will, und habe mich deshalb der KlimaUnion angeschlossen, in der sich engagierte CDU-Mitglieder zusammengefunden haben“, sagte Polenz unserer Redaktion. „Für eine neue Union der Mitte sehe ich keinen Bedarf.“