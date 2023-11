Haushalt Uneinigkeit über Zukunft der Schuldenbremse

Scholz kündigte erneut eine schnelle Neuaufstellung des Bundeshaushalts an. „Wenn das Gericht gesprochen hat, geht es nur noch darum, dass man in die Umsetzung kommt“, sagte er am Samstag auf einem Parteitag der Brandenburger SPD in Schönefeld bei Berlin. Und dies solle schnell geschehen. Im Anschluss an seine Regierungserklärung zur Haushaltslage ist am Dienstag eine Debatte geplant. Am Mittwoch tagt das Kabinett. Am Freitag soll der Bundestag über den Nachtragshaushalt für 2023 erstmals beraten.