Beitrag zum Umweltschutz : Umweltverbände rufen zum Plastikfasten auf

Berlin Für die Fastenzeit nach den närrischen Tagen haben die Umweltverbände BUND und Deutsche Umwelthilfe einen Vorschlag: Sie rufen zum Plastik- und Verpackungsmüllfasten bis Ostern auf. Die am Aschermittwoch beginnende Fastenzeit sei ein guter Zeitpunkt, um unnötige Verpackungsmüll-Kilos loszuwerden und ein Zeichen für mehr Klima- und Ressourcenschutz zu setzen, erklärte die Umwelthilfe am Freitag in Berlin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von epd

Deutschland verursache den meisten Verpackungsmüll in Europa – 227 Kilo pro Jahr. Jede nicht erzeugte Verpackung spare CO 2 ein.