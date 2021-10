Klimaschutz : Umweltorganisationen fordern Aus für Kurzstreckenflüge

Berlin „Warum sind Ultrakurzstreckenflüge in Zeiten der Klimakrise überhaupt noch erlaubt?“, fragen sich Umweltorganisationen. Sie fordern ein Ende aller innerdeutschen Flüge.

So könnten jährlich mehr als eine Million Tonnen Kohlenstoffdioxid gespart und das Klima stärker geschützt werden, argumentieren die Organisationen in einem am Mittwoch veröffentlichten Forderungspapier, das sich explizit an die Ampel-Verhandlungspartner SPD, Grüne und FDP richtet.