Klimaschutz : Bürger sollen für CO2-Ausstoß extra zahlen

Berlin/Saarbrücken Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel sollen durch einen CO2-Aufschlag auf bisherige Steuern verteuert werden. Dazu rät das Umweltbundesamt.

In der Diskussion um mehr Klimaschutz wird der Ruf nach einem Preis für den CO 2 -Ausstoß lauter. Statt langwierig eine neue Steuer einzuführen, sollten die bisherigen Energiesteuern schnell einen CO 2 -Aufschlag bekommen, rät das Umweltbundesamt. Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel würden so teurer. Das Geld sollen die Bürger aber zum Teil wieder zurückbekommen, etwa durch eine Senkung der Ökostrom-Umlage. „Wichtig ist, dass wir schnell damit beginnen, CO 2 einen Preis zu geben“, sagte Amtspräsidentin Maria Krautzberger der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.