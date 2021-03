Bilanz des Umweltbundesamtes : Corona-Effekt sorgt für weniger Treibhausgase

38 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase als 2019 blies der Energiesektor im vergangenen Jahr in die Atmosphäre. Die Emissionen aus der Braunkohleverstromung sind dabei besonders stark zurückgegangen. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Deutschland schafft pandemiebedingt sein Klimaziel für 2020. Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert derweil mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien.

Deutschland hat seine Klimaziele für 2020 entgegen früheren Prognosen leicht übertroffen – allerdings nur wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Nach der am Dienstag vorgestellten Bilanz des Umweltbundesamtes (UBA) wurden im vergangenen Jahr rund 70 Millionen Tonnen Treibhausgase weniger freigesetzt als 2019. Etwa ein Drittel davon war laut UBA-Präsident Dirk Messner pandemiebedingt.

Insgesamt lagen die Emissionen 2020 um 40,8 Prozent niedriger als 1990. Das Einsparziel der Bundesregierung lag für diesen Zeitraum bei 40 Prozent. Wie Messner einräumte, wäre man ohne Corona vermutlich „knapp“ unter dieser Marke geblieben. Bundesumweltministerin Svenja Schulz (SPD) wollte sich den Erfolg trotzdem nicht kleinreden lassen. Mit der Klimabilanz 2020 mache Deutschland bereits im dritten Jahr in Folge Fortschritte beim Klimaschutz. „Wie Klimapolitik wirkt, sieht man vor allem im Energiesektor, wo der Kohleausstieg gut vorankommt“, meinte Schulze. Damit seien auch „strukturelle Veränderungen erreicht worden, die auch nach der Pandemie fortwirken“, so Schulze.