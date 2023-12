Migrationspolitik Umstrittene Abschiebungen in den Irak und die Türkei

In der emotional aufgeladenen Migrationspolitik sticht ein Thema als besonders heikel hervor: die Rückführungen abgelehnter Asylbewerbern in ihre Herkunftsstaaten. Die Bundesregierung will mit restriktiveren Regelungen dafür sorgen, dass Abschiebungen künftig schneller und effizienter abgewickelt werden. Dabei ist sie jedoch auf die Bereitschaft der Herkunftsstaaten angewiesen, die eigenen Staatsbürger, die in Deutschland kein Bleiberecht haben, zurückzunehmen. Die Opposition wirft der Bundesregierung dabei Verzagtheit vor und fordert mehr Nachdruck in den Verhandlungen.