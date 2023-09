Bundestag debattiert Gesetzesentwurf Umstritten und auf Kante genäht: Lindner bringt Haushalt ein

Christian Lindner muss sich am Dienstag etwas gedulden. Der Bundestag debattiert in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zunächst mal heftig über die Tagesordnung für die erste Woche. Die Koalition von SPD, Grünen und FDP will das so umstrittene Heizungsgesetz in dieser Woche verabschieden, die Opposition wehrt sich dagegen.