Miserable Stimmung in der Wirtschaft Selbstgemachte Wachstumsschwäche

Doch all das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch zunehmend tieferliegende, strukturelle Probleme für die schwache Wirtschaftsleistung verantwortlich sind. Unternehmen nennen als einen der wichtigsten Gründe für die Schwäche die enorme bürokratische Last, die Investitionen verteuert, verzögert und letztlich verhindert. Der Bundeskanzler hat ein neues „Deutschland-Tempo“ bei Planungs- und Genehmigungsverfahren wie beim schnellen Bau der LNG-Terminals an Nord- und Ostsee versprochen. Darauf haben sich Bund und Länder nach langen Verhandlungen in diesem Herbst auch verständigt, doch bis die Neuregelungen in der Ebene wirken, können Jahre vergehen. Besser wäre es, eine zusätzliche Regel wieder einzuführen, wonach mit jedem neuen Gesetz ein anderes zwingend wegfallen muss.