Arztermine : Weniger Wartezeiten bei Arztterminen

Berlin Lange Fristen für Besuche beim Doktor sind ein Reizthema für Kassenpatienten. Laut Umfrage hat sich die Lage aber leicht entspannt.

Kassenpatienten kommen einer neuen Umfrage zufolge etwas häufiger sofort an Termine beim Arzt. Gar keine Wartezeit bis zum Praxisbesuch hatten nun 31 Prozent der gesetzlich Versicherten, wie die am Mittwoch vorgelegte Befragung im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ergab – das waren zwei Prozentpunkte mehr als in der vorigen Umfrage 2019. Bei Privatpatienten mussten unverändert 30 Prozent gar nicht warten. Deutlich mehr Geduld ist generell weiter bei Fachärzten gefragt, während es bei Hausärzten meist schnell geht.

Wartezeiten auf Praxisbesuche sind seit längerem ein Reizthema. Um Impulse für schnellere Termine zu setzen, hatte die große Koalition im vergangenen Jahr ein Gesetzespaket mit mehreren Maßnahmen in Kraft gesetzt. Es sieht unter anderem vor, dass Praxisärzte mindestens 25 statt 20 Stunden in der Woche für gesetzlich Versicherte anbieten müssen. Zuletzt hatte allerdings die Corona-Krise den Alltag in den Praxen durcheinandergebracht. KBV-Chef Andreas Gassen erläuterte, es kämen inzwischen wieder deutlich mehr Menschen in die Praxen, es gebe einen spürbaren Nachholbedarf an medizinischer Versorgung.