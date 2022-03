Täglich kommen Tausende im Berliner Hauptbahnhof an : „Wir sind selbst Flüchtlinge. Jetzt wollen wir den Menschen aus der Ukraine helfen“

In Decken gehüllt sitzen diese Kinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet auf einer Bank im Berliner Hauptbahnhof. Auch an diesem Sonntagmorgen sind bereits zahlreiche Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in Berlin angekommen. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Täglich kommen Tausende Menschen aus der Ukraine im Berliner Hauptbahnhof an. Hunderte freiwillige Helfer haben eine Art Ankunftszentrum geschaffen. Hinter einem Absperrband stehen Berlinerinnen und Berliner in Scharen. Auf Pappschildern bieten sie Zimmer und Betten für die Geflüchteten an. Migrationsforscher erwarten bis zu zehn Millionen, die in den Westen fliehen könnten.

Von Birgit Marschall

Tala (10) ist vor zwei Jahren aus Palästina nach Deutschland gekommen. Mit ihren Eltern wohnt sie im „Haus Leo“ der Berliner Stadtmission. Nun ist sie mit ihren Freundinnen aus Syrien, Tschetschenien, Kurdistan und dem Libanon am Berliner Hauptbahnhof unterwegs. „Wir sind selbst Flüchtlinge. Jetzt wollen wir den Menschen aus der Ukraine unbedingt helfen“, sagt Tala. Sie trägt einen großen Korb vor dem Bauch, gefüllt mit polnischen Oponkis, die sie selbst gebacken haben. Tala bietet den Menschen, die zu Hunderten im ersten Untergeschoss umherirren, das Gebäck an.

Zwei junge Männer aus der Ukraine greifen sofort zu. Sie sehen übernächtigt aus. Sie seien vor sechs Tagen aus Charkiw geflohen, der mittlerweile fast vollständig von russischen Truppen umzingelten zweitgrößten Stadt im ukrainischen Norden. Sie hätten Glück gehabt, dass sie noch rechtzeitig einen Bus raus aus der Stadt hätten nehmen können, erzählt Idris (26). Später seien sie 60 Stunden lang bis über die ukrainisch-polnische Grenze gelaufen. Das könnte auch erklären, warum es die beiden Männer überhaupt heraus geschafft haben: Ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren werden an der Grenze von ukrainischen Grenzbeamten eigentlich gestoppt, weil sie eingezogen werden und ihr Land verteidigen sollen. Idris deutet an, dass sie über eine grüne Grenze gekommen sind. Vielleicht verfügen die beiden aber auch nicht über die ukrainische Staatsbürgerschaft, sie wollen es nicht sagen. Danach sind die Männer über Warschau mit dem Zug nach Berlin gekommen.

So wie mittlerweile Zehntausende. Täglich kommen prallvolle Züge in Berlin an, allein am Donnerstag und Freitag brachten sie jeweils mehr als 5000 Geflüchtete aus Warschau. Ehrenamtliche Helfer haben im Untergeschoss des Hauptbahnhofs eine Art Ankunftszentrum für die Menschen aus der Ukraine geschaffen. Von einem offiziellen Stand des Berliner Senats ist hier immer noch nichts zu sehen. Immerhin ein Teil des Essens soll aber vom Senat gekommen sein. Hunderte freiweillige Helfer tragen gelbe Westen. Viele von ihnen haben auf ihre Westen geschrieben, welche Sprachen sie sprechen: Russisch und Ukrainisch sind besonders gefragt, Englisch, Arabisch und natürlich Deutsch gehen auch. Eine Gruppe von etwa 15 Helfern koordiniert die Hilfe. Ihr Tisch soll die erste Station sein, wenn die Menschen kommen. Danach werden die weitergeleitet an Tische mit Essen und Trinken, es gibt eine Kleiderkammer.

Und eine große Unterkunftsbörse.Hinter einen Absperrband stehen etwa 200 Berlinerinnen und Berliner mit Pappschildern, die Betten und Zimmer anbieten wollen. Auch ein älteres Paar, beide über 80, hat sich dazu gestellt. „Wir haben ein Zimmer mit zwei Betten, wir können vorübergehend eine kleine Familie aufnehmen“, sagt die Frau. Der Mann sagt: „Wir haben als Kinder den Krieg noch erlebt.“

Frauen mit Megafonen treten an die Absperrung und rufen aus, was gerade gesucht wird. Das funktioniert gut, denn im Moment sind alle die Menschen, die noch vor wenigen Stunden hier angekommen sind, schon nicht mehr im Hauptbahnhof, sondern zu ihren Unterkünften gebracht worden. Gleich kommt der nächste Zug aus Warschau, die Helfer bereiten sich auf sie vor, versuchen Platz zu schaffen für die Ankömmlinge.

Der Migrationsforscher Gerald Knaus rechnet mit bis zu zehn Millionen Menschen, die sich aus der Ukraine auf den Weg machen werden, rund ein Viertel der gesamten Bevölkerung, andere Experten sind da noch zurückhaltender. Fest steht: Seit Ausbruch des Krieges am 24. Februar haben bereits 1,2 Millionen Menschen die Ukraine verlassen, zu Beginn der neuen Woche könnten es 1,6 Millionen sein. Die meisten kommen ins Nachbarland Polen, viele fliehen auch nach Rumänien und in die Slowakei. Viele reisen auch weiter Richtung Westen, um bei Freunden und Verwandten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien oder Spanien unterzukommen.

Bis Sonntag registrierte die Bundespolizei bereits 37.786 geflüchtete Ukrainer — fast 10 000 mehr als am Vortag. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass bis zu 225.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Deutschland Schutz suchen könnten. Einen „Kontrollverlust“ wie 2015, als für kurze Zeit Hunderttausende in die Bundesrepublik strömten, werde es nicht geben, versichert Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Sonntag.

Drei, vier Mal am Tag kommen die Züge aus Warschau prallvoll mit Menschen im Berliner Hauptbahnhof an. Es sind meistens Frauen mit Kindern, die ihre Männer in der Ukraine zurücklassen mussten.