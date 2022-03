Eine Million Menschen auf der Flucht : Migrationsexperten fordern schnelle Integration ukrainischer Flüchtlinge in deutschen Arbeitsmarkt

Flüchtling Nika (3) aus der Ukraine steht nach ihrer Ankunft in Deutschland an der ukrainisch-katholischen Kirche St. Wolodymyr in Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Eine Million Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen, und es werden noch deutlich mehr. Viele von ihnen kommen auch in Deutschland an. Die Bereitschaft zur Hilfe ist groß. Mittelfristig stellt sich die Frage der Integration der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt. Migrationsforscher und Politiker fordern großzügige Lösungen beim Aufenthaltsstatus und bei der Arbeitserlaubnis.

Die EU-Innenminister rangen am Donnerstag in Brüssel um einen einheitlichen Aufenthaltsstatus der ukrainischen Flüchtlinge, konnten sich jedoch nicht einigen. Eine Einigung scheiterte, weil Österreich und andere osteuropäische Länder ein Aufenthaltsrecht für Flüchtlinge ohne ukrainische Staatsbürgerschaft ablehnten. Ob und wann sich die Staate einigen werden, ist offen.

Angestrebt werden sollte eigentlich auf EU-Ebene die Anwendung einer Richtlinie von 2001 für den „vorübergehenden Schutz“, die sich auf die damaligen Jugoslawien-Flüchtlinge bezogen hatte. Demnach könnten Ukrainer zunächst für ein Jahr in einem EU-Land ihrer Wahl bleiben, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Der Aufenthaltsstatus würde sich automatisch um ein halbes Jahr verlängern, solange der vorübergehende Schutz nicht beendet wird, maximal wären so bis zu zwei Jahre Aufenthalt in der EU möglich. In dieser Zeit könnten die Flüchtlinge problemlos eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen. Auch eine abhängige Beschäftigung wäre dann möglich, allerdings müsste diese in Deutschland voraussichtlich die Bundesagentur für Arbeit (BA) zustimmen.