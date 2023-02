IW-Studie zu den weltwirtschaftlichen Folgen : Ukraine-Krieg kostete die Welt über 1,6 Billionen US-Dollar

Container-Schiffe im Hamburger Hafen: Liefer- und Produktionsstörungen haben die Weltwirtschaft stark getroffen. Foto: dpa/Christian Charisius

Exklusiv Berlin Der Ukraine-Krieg hat die gesamte Welt im vergangenen Jahr bereits mehr als 1600 Milliarden US-Dollar gekostet. Auch 2023 fallenfast so hohe weltwirtschaftliche Kosten an, ein Großteil davon in Schwellen- und Entwicklungsländern, hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ausgerechnet.