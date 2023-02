Jahrestag des russsischen Überfalls auf die Ukraine : „Man muss bereit sein, den Krieg zu gewinnen“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l), Bundeskanzler Olaf Scholz (2.v.r.), Mitglieder der Bundesregierung und geladene Gäste nehmen im Schloss Bellevue an der zentralen deutschen Veranstaltung am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine teil und legen eine Schweigeminute ein. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine versammelt sich die politische Spitze des deutschen Staates im Schloss Bellevue. Das Signal des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an Kiew: Wir sind an Eurer Seite. Das Signal an Putin: Zieht die Truppen zurück.

Von Kerstin Münstermann

Kateryna Polischuk singt. Ein Lied von Liebe, Leben und Tod. Ein „Lied über den Sieg“, das in der Ukraine zur Zeit bei vielen Beerdigungen gespielt wird. Die 21 Jahre alte Opernsängerin weiß sehr genau, von was sie da singt: Sie ist eine der Freiwilligen gewesen, die mit den Kämpfern im Asow-Stahlwerk in russische Kriegsgefangenschaft geraten waren. Die Frau mit den roten Haaren und dem starken Willen hat Belagerung und Gefangenschaft überlebt, ihr Verlobter ist gefallen, ihr bester Freund ebenfalls. Er starb in ihren Armen im Lazarett, wo sie als Sanitäterin arbeitete, so schildert sie es kurz vor ihrem Auftritt in einem Podiumsgespräch. Dennoch: Sie will an die Front zurückkehren, ihr nächstes Ziel könnte die schwer umkämpfte Stadt Bachmut sein. Warum sie der Sicherheit wieder den Rücken kehrt? „In meinem Land ist Krieg. Ich muss helfen, das Leiden zu beenden.“

Polischuk hat an diesem Freitag sehr prominente Zuhörer: Die deutsche Staatsspitze hat sich auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue versammelt. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Kanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (alle SPD) sitzen im Publikum. Genau vor einem Jahr hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen. Das Land leidet seit 365 Tagen unter den Großmachtfantasien des russischen Präsidenten Wladimir Putin

Info Polen liefert erste vier Leopard-Kampfpanzer Polen hat die ersten vier Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine geliefert. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki war am ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine in die Hauptstadt des umkämpften Nachbarlandes gereist. Weitere Leopard-Kampfpanzer würden bald folgen, sagte Morawiecki weiter.

Zu der zentralen deutschen Veranstaltung zum Gedenken an den Kriegsbeginn hat der Bundespräsident zusammen mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, eingeladen.

Der Bundespräsident schildert in seiner Rede sehr eindrücklich, was ihm Überlebende der russischen Besatzung im Dorf Jahidne erzählten, als er zu Besuch in der Ukraine war. Die Männer des Dorfes berichteten ihm von dem Eingesperrtsein im Keller der Dorfschule, fast ohne Essen, ohne Toiletten, in der Dunkelheit. 28 Tage und Nächte, viele der Alten starben, die Kinder spielten zwischen den Leichen der Verstorbenen. „Die Frauen konnten gar nicht sprechen über das, was ihnen außerhalb des Kellers angetan worden war“, so erzählt es der Bundespräsident. Im Publikum sind viele Ukrainerinnen, einige wischen ein paar Tränen zur Seite. Polischuk drückt die Hand ihrer Nachbarin.

Steinmeier sichert dem überfallenen Land weitere umfassende Hilfe zu. Deutschland sei heute, auch militärisch, dessen größter Unterstützer auf dem europäischen Kontinent. „Und bei allen kontroversen, manchmal schrillen Debatten bin ich sicher: Wir werden das auch weiterhin sein.“ Mit Blick auf das noch Bevorstehende betont er: „Auf Deutschland ist Verlass.“

Der Bundespräsident adressiert den russischen Präsidenten auch direkt: Wenn der Kreml-Chef ernsthaft ein Ende des Krieges wolle, müssten sich seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen. Putin wolle mit aller Macht siegen, die Wahrheit sei aber: „Wer morden und töten lässt, wer die Ukraine kaputtbomben, Städte zerstören und Kinder verschleppen lässt, wer selbst die eigenen Soldaten Tag um Tag sinnlos verbluten lässt, der wird vor der Geschichte niemals als Sieger dastehen, der hat schon verloren!“, unterstreicht das deutsche Staatsoberhaupt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt den Deutschen im Anschluss per Videobotschaft. „Von den ersten Minuten der russischen Invasion an war Deutschland mit uns. Deutschland hilft uns, die Ukraine vor russischem Terror zu schützen und Deutschland wird am Tag des Sieges und der Freiheit mit uns sein“, sagt Selenskyj. „Danke, dass Sie dieses Jahr mit uns waren“, betont der ukrainische Präsident, der Kanzler Scholz auch immer wieder direkt anspricht.

Die Übersetzerin Kateryna Mishchenko hörte genau vor einem Jahr in den frühen Morgenstunden die Sirenen in Kiew. Sie habe im Halbschlaf gedacht, „wie gut, dass sie die nun endlich mal testen“. Doch der Test war keiner, sondern es war bitterer Ernst. Mittlerweile ist sie in Deutschland, ihr Mann kämpft daheim an der Front. Was ihr Mut gibt in diesen Zeiten? Die Worte ihres Präsidenten, sagt sie nach kurzem Nachdenken. „Man muss bereit sein, den Krieg zu gewinnen.“ Diese Haltung gebe ihr Kraft.