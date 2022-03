Eindrücke an der ukrainisch-rumänischen Grenze : „Wir wollen wieder in unser Land zurück“

14.03.2022, Rumänien, Sighetu Marmatiei (sighet): Aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder werden am Unicef «Blue Dot» Center am rumänisch-ukrainischen Grenzübergang von Helfern in Empfang genommen. Die Entwicklungsministerin ist für einen Tag in Rumänien und besucht Unicef-Projekte für geflüchtete ukrainische Familien an der Grenze zur Ukraine. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Sighet/Rumänien Aufnahmezentren mit einem blauen Punkt sollen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine entlang ihrer Routen in der EU helfen. Entwicklungsministerin Schulze besucht einen Startpunkt an der rumänischen-ukrainischen Grenze. Jeden Tag kommen dort mehr als 1000 Menschen in die EU - darunter viele Kinder.

Von Kerstin Münstermann

Lena Lauric entschuldigt sich. Sie übersetze sehr gerne aus dem Ukrainischen, aber ihr kämen immer wieder die Tränen, wenn sie die Geschichten der Menschen höre, erklärt die junge Rumänien. Sie stammt aus der Grenzregion in Rumänien und hilft seit zwei Wochen jeden Tag im Auffanglager von Unicef an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Lena spricht fließend englisch und ukrainisch. Und erlebt jeden Tag hautnah viele Schicksale.

So wie das von Svetlana und ihren Kindern, den beiden Jungs Dimitroj und Kirill. Sie kommen aus einem Ort in der Nähe von Odessa und sind gemeinsam mit der Großmutter geflohen, als es die ersten Angriffe gab.

„Die Menschen haben sich überall versteckt. Es war schrecklich. Die Jungen haben Flugzeuge im Himmel gesehen und haben seitdem Angst“, erzählt Oma Tatjana, während ihr Enkel ein Spielzeugauto über den Boden des Zeltes hin- und her schiebt. „Wir haben einfach genommen, was wir greifen konnten und sind gelaufen. Nur raus.“ Ihre Tochter sitzt auf einer schmalen Bank und knetet ihre Hände. „Wir haben Glück“, sagt sie leise. Ihre Schwester wartet in Madrid in Spanien auf die Familie. Am Samstagmorgen werden sie, wenn alles gut läuft, ausfliegen.

Die Männer der Familie aber sind zurückgeblieben, ihr Land verteidigen. Auch der Großvater: „Niemand bringt ihn aus seinem Land“, sagt Tatjana. „Niemand.“ Sechs Tage waren sie unterwegs, in Bussen, Privat-Pkws und zu Fuß. Dann haben sie die Grenze zu Rumänien überschritten. Und sind nun in Sicherheit.

Die Hoffnung der Menschen am Grenzübergang liegt inmitten von Bergen, in einem kleinen Ort namens Sighet. Hier verläuft die Grenzen zwischen der Ukraine und der EU, der Nato - und (zumindest noch) der Sicherheit.

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze ist zu Besuch gekommen, spricht lange mit der Familie, ist beeindruckt von der Stärke, die die beiden Frauen vor allem für die Kinder aufrechterhalten. Die SPD-Politikerin will verstärkte Anstrengungen für den Schutz der geflüchteten Kinder und Jugendlichen. „Putins Krieg gegen die Ukraine verursacht unermessliches Leid für die Frauen, Männer und Kinder in der Ukraine. Kinder leiden ganz besonders unter diesem Krieg", betont sie.

Schulze ist auf Einladung des UN-Kinderhilfswerks Unicef hier. Deutschland ist der zweitgrößte Geber von Unicef, das Bundesentwicklungsministerium hat Unicef vergangenen Jahr mit rund 621 Millionen Euro gefördert und stellte am Montag zwei Millionen Euro zusätzlich bereit. Damit soll insbesondere von Krieg und Vertreibung traumatisierten Kindern und Jugendlichen Zugang zu psychosozialer Versorgung ermöglicht werden.

Sehr viele Kinder sind mit ihren Müttern auf der Flucht, viele jedoch auch ohne ihre Eltern unterwegs, allein oder in Begleitung von Verwandten, Nachbarn oder Bekannten. Die „Blue-Dot“- Anlaufstellen von Unicef sind ein Ort besonders für Kinder, die allein unterwegs sind und von ihren Familien getrennt wurden. Kinder und ihre Begleitpersonen werden dort bei ihrer Ankunft registriert. Die Helfer unterstützen bei der Zusammenführung mit ihren Familien. Aber sie deinen auch als Schutzraum für die Flüchtlinge.

In Sighet sieht man viele Mütter mit Babys, Betreuer mit großen Kindergruppen, die aus Waisenhäusern und Jugendeinrichtungen geflohen sind. Ein ältere Dame mit Pelzmütze hat nur noch eine Handtasche bei sich. Die Söhne hätten sie an den Grenzübergang gebracht. Sie wisse nicht, wie es weitergeht. „Wo soll ich denn noch hin?“, fragt sie verzweifelt.

Viele hier mussten Söhne, Brüder und Väter zurücklassen, die nicht ausreisen dürfen, sondern für die Landesverteidigung gebraucht werden und in der Ukraine bleiben, manche auch freiwillig. Die Menschen kommen mit Koffern, Katzen, Hunden und Schulranzen an. Nach Einschätzung der Helfer in Sighet verschlechtert sich der Zustand der ankommenden Flüchtenden derzeit. Viele seien erschöpfter und ausgezehrt. Nachdem in den ersten Tagen noch viele Menschen mit Fremdsprachenkenntnissen und Verwandtschaft in Ausland gekommen seien, werde der Hilfsbedarf nun absehbar größer. Die meisten wollten nach Deutschland, Polen und nach Tschechien weiterreisen.

Mehr als 2,6 Millionen Menschen sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine in die Nachbarländer geflohen. Unter ihnen waren Ende vergangener Woche bereits eine Million Kinder und Jugendliche. In Rumänien sind bislang nach Schätzungen über 400.000 angekommen, gut zwei Drittel haben das Land wieder verlassen und sind weitergereist. Viele wollen nach Deutschland, Polen und in Tschechien.

Rumänien stand bislang eher nicht im internationalen Fokus. Das ändert sich gerade. So war vor kurzem US-Vizepräsidentin Kamala Harris hier und bekräftigte das Bekenntnis der USA zur kollektiven Verteidigung innerhalb des Bündnisses.

14.03.2022, Rumänien, Sighetu Marmatiei (sighet): Svenja Schulze (SPD, 2.v.l), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, unterhält sich zusammen mit einer Unicef-Mitarbeiterin im Unicef "Blue Dot" Center mit der heute aus der Ukraine geflüchteten Alina und ihrer 10-jährigen Tochter Veronica. Die Entwicklungsministerin ist für einen Tag in Rumänien und besucht Unicef-Projekte für geflüchtete ukrainische Familien an der Grenze zur Ukraine. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Sighetu Marmației Foto: Kerstin Münstermann