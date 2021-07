„Inzidenzstufe Null“ : Überraschung über Corona-Lockerungen in NRW

Die NRW-Landesregierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nimmt viele Corona-Maßnahmen zurück. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Düsseldorf Weniger Nachverfolgung von Kontakten, Festivals und Volksfeste, Öffnung der Diskotheken: Die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen geht nach Meinung der Kritiker ein zu hohes Wagnis ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die weitreichende Lockerung der Corona-Auflagen in Nordrhein-Westfalen stößt auf Skepsis. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach stufte die Schritte am Donnerstag als verfrüht ein.

„Wir sind in einer Phase, in der die Fallzahlen wieder steigen und sich der Impffortschritt verlangsamt. Der Zeitpunkt der Lockerungen hat mich überrascht, ich hätte einen späteren Zeitpunkt besser gefunden“, sagte Lauterbach im Radioprogramm WDR 2.

Angesichts der aktuell niedrigen Corona-Zahlen unternimmt Nordrhein-Westfalen einen großen Schritt in Richtung Normalität: Von diesem Freitag an gilt eine neue Corona-Schutzverordnung, die eine weitgehende Öffnung vieler Lebensbereiche vorsieht. Erlaubt sind dann wieder Diskotheken, Sportveranstaltungen, Musikfestivals und Volksfeste. In vielen Bereichen fallen zudem Kontaktbeschränkungen, Masken- und Nachverfolgungspflichten.

Möglich macht das eine neue „Inzidenzstufe Null“, die Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt hatte. Die Stufe greift, sobald Kreise oder kreisfreie Städte an fünf Tagen hintereinander höchstens zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aufweisen.

„Vierte Welle wird kommen“

Lauterbach reagierte reserviert: „Ich hätte mich gefreut, wenn wir mit dem Impfen weiter gewesen wären. Nun werden wir im Herbst eine größere Gefahrenlage haben.“ Auf die Frage, wie man sich nun am besten verhalte, sagte er: „So viel wie möglich draußen machen und drinnen vorsichtig sein: Maske tragen und Abstand halten.“

Am Donnerstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 5,7 und damit um 0,1 niedriger als am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Laumann appellierte dringend an die Menschen, sich impfen zu lassen. „Die vierte Welle wird auf uns zukommen“, sagte er im WDR. Natürlich mache auch ihm die Delta-Variante Sorgen. Laut RKI ist diese besonders ansteckende Corona-Variante inzwischen auch in Deutschland zur vorherrschenden geworden.