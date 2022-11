Staatsbürgerschaft : Türkische Gemeinde begrüßt Staatsbürgerschaftsrecht-Reform

Berlin Die Ampel will die Einbürgerung von Menschen, die schon lange in Deutschland leben, erleichtern. Die Opposition kritisiert die Reformpläne und warnt von einer „inflationären Vergabe deutscher Pässe“.

Scholz: Deutschland für viele Einwanderer „Land der Hoffnung“

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Deutschland für viele Einwanderer als „Land der Hoffnung“ und spricht sich für eine leichtere Einbürgerung aus. Der SPD-Politiker sagte in seiner Videobotschaft „Kanzler kompakt“, die Frauen und Männer und auch manchmal Kinder, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen seien, hätten sehr dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft so stark sei. „Manche leben hier schon sehr, sehr lange und haben Kinder und Enkel. Und deshalb ist es sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben.“ Deutschland brauche „bessere Regelungen“ für die Einbürgerung all dieser „tollen Frauen und Männer“, so Scholz.