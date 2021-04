Corona-Pandemie : Türkei und Kroatien als Hochinzidenzgebiete eingestuft

Menschen essen an Tischen am Ufer vom Goldenen Horn auf dem Eminonu Markt in Istanbul. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Berlin Mehr als 40 Länder weltweit sind wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen als Hochinzidenzgebiete eingestuft. Am Sonntag kommt ein beliebtes Ziel für Reisende aus Deutschland hinzu.

Die Corona-Neuinfektionen in der Türkei sind in der laufenden Woche auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie angestiegen. Besonders hoch sind sie in der Millionenmetropole Istanbul hoch, wo zuletzt fast 600 Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gemeldet wurden.