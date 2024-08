Wahlen 2025 Tschentscher will im Hamburger Wahlkampf auf Scholz setzen

Im Wahlkampf könne man auf viele richtige Entscheidungen der Bundesregierung verweisen, sagte Tschentscher. Als Beispiel nannte er die Flüchtlingspolitik: „Da ist noch nie so viel passiert wie in den letzten zwei Jahren.“ Mittlerweile gebe es Kontrollen an den deutschen Grenzen, konsequentere Rückführungen und Vereinbarungen mit EU-Mitgliedsstaaten, die Migration schon an der EU-Außengrenze zu steuern. Thematisch sehe er auch in anderen Feldern keinen Abgrenzungsbedarf zur Ampel. „Hamburg unterstützt zum Beispiel die Politik der Bundesregierung im Klimaschutz und bei den Investitionen in erneuerbare Energien.“