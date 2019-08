Visite in Kallstadt? : Trump stellt Besuch in der Pfalz in Aussicht

Biarritz US-Präsident Donald Trump will in Kürze Deutschland besuchen – und möglicherweise auch die Heimat seiner Großeltern im pfälzischen Kallstadt. „Ich habe Deutsches in meinem Blut“, sagte Trump gestern am Rande des G7-Treffens in Biarritz.

