Stephan Ackermann : Trierer Bischof will Experten Missbrauch klären lassen

Stephan Ackermann ist Missbrauchsbeauftragter der katholischen Bischöfe in Deutschland. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche will der Trierer Bischof Stephan Ackermann in seinem Bistum eine unabhängige Expertenkommission einsetzen. Wann genau diese ihre Arbeit beginnen soll, ließ er offen.

