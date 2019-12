Gegen Vorstoß von Tobias Hans : Trierer Bischof bremst bei Priesterinnen-Weihe

Trier/Saarbrücken Katholische Politiker wie Tobias Hans wollen ein Priesteramt für Frauen. Stephan Ackermann hat theologische Vorbehalte.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat sich skeptisch zur Priesterweihe von Frauen in der katholischen Kirche geäußert – und sich auch gegen Forderungen christdemokratischer Politiker gestellt. „Ich will noch nicht glauben, dass Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche nur auf dem Weg des Priestertums der Frau hergestellt werden kann“, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst sei theologisch noch nicht überzeugt, dass Frauen das Priesteramt ausüben sollten. Ackermann verwies dabei auch auf eine lehramtliche Festlegung von Papst Johannes Paul II.

Allerdings müsse die katholische Kirche in Deutschland in der Debatte um Reformen konkrete Perspektiven aufzeigen, sagte Ackermann. Bei dem jetzt beginnenden sogenannten synodalen Weg seien bei den Themen Kirchenämter für Frauen, Sexualmoral, priesterliche Lebensform und Gewaltenteilung zwar keine Entscheidungen zu erwarten. Es sollten aber durchaus auch Stellungnahmen oder „Voten nach Rom“ gegeben werden. Der Synodale Weg ist ein auf zwei Jahre angelegtes Gesprächsformat innerhalb der Katholischen Kirche in Deutschland unter Verantwortung der Bischofskonferenz und des Laiengremiums Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZDK). Die inhaltliche Arbeit beginnt am 30. Januar mit der ersten Synodalversammlung in Frankfurt.