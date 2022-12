Treffen von Bund und Ländern : Viel Streit ums Geld

Berlin Die Regierungschefs der Bundesländer beraten mit dem Kanzler über Entlastungen in der Energiekrise. Strittig ist unter anderem die Finanzierung des geplanten 49-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr sowie die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen.

Die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat hierzulande ihre volle Wirkung entfaltet. Beim Spitzentreffen von Bund und Ländern an diesem Donnerstag geht es nun darum, wer welche Kosten für den Kampf gegen die schlimmsten Auswirkungen trägt. Und so ringen die Ministerpräsidenten der sechzehn Bundesländer mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa darum, welche Anteile Bund und Länder bei der Finanzierung des von der Ampel geplanten 49-Euro-Tickets im Nahverkehr oder bei weiteren Unternehmenshilfen in der Energiekrise übernehmen. Das Treffen war am frühen Abend noch nicht beendet.