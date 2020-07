Interview Tobias Lindner : „Der Teilabzug macht Europa unsicherer“

Berlin Der Verteidigungs-Experte der Grünen kritisiert die Pläne der US-Regierung, ein Drittel der in Deutschland stationierte Truppen zu verlegen.

LINDNER Die ist eher weniger berührt. In weiten Teilen war die US-Truppenpräsenz hier vorrangig im Eigeninteresse Washingtons. Dazu gehören das Oberkommando der US-Armee in Wiesbaden und das US-Europa-Hauptquartier in Stuttgart, eine Schlüsseleinrichtung, die nun abgezogen werden soll. Deutschland ist in erster Linie eine Basis für US-Operationen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.