Unterstützung für Forderung von Tobias Hans : Kanzleramtsminister: Geimpfte werden mehr Freiheiten haben

Berlin Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat mögliche Einschränkungen für Ungeimpfte im Herbst angekündigt. Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) mehr Freiheiten für Geimpfte ins Gespräch gebracht. Im Saarland gibt es bereits erste Kritik an den Forderungen.

Forderung auch von Tobias Hans

Zuvor hatte sich bereits Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ dafür ausgesprochen, Impfverweigerern auf Dauer nicht die gleichen Freiheiten zurückzugeben wie Geimpften. „Von vollständig Geimpften geht eine wesentlich geringere Ansteckungsgefahr aus als von Nichtgeimpften. Man kann daher von ihnen auf Dauer nicht die gleichen Einschränkungen erwarten“, begründete Hans die Forderung. Impfverweigerer könnten zum Beispiel für Schnelltests zahlen oder nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen. „Es kann nicht sein, dass sich für Geimpfte nichts ändert, nur weil die Gesellschaft dauerhaft Rücksicht auf die Verweigerer nehmen muss“, so Hans weiter.

Schwere Kritik von Lafontaine

Statt zu drohen oder mit Verlosungen zu werben, sei der Appell an die Verantwortung jedes Einzelnen der richtige Weg, so Lafontaine.

Kommunen sind gegen Lockdown

„Es ist absehbar, dass die Inzidenzzahlen weiter steigen werden“, sagte Landsberg. Die Krankheitsverläufe seien aber weniger gravierend, da in erster Linie eher jüngere Menschen betroffen seien. Es müsse ein neuer Maßstab gefunden werden. „Er muss die Inzidenz, aber auch die Belastung der Krankenhäuser in den Blick nehmen. Das sollte bundeseinheitlich zwischen den Ländern vereinbart werden“, forderte Landsberg. „Wir müssen vermeiden, dass in einem Land die Restaurants wieder schließen, weil die Inzidenz über 100 steigt und in einem anderen Land dies schon bei 50 oder erst bei 150 erfolgt.“