Minderheitsregierung denkbar? : Thüringens FDP: Neue Gespräche über Vierparteien-Regierung

Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich will Lösungen eine Minderheitsregierung ausloten, die nicht unter Führung der Linken steht. Foto: Michael Reichel/dpa.

Apolda Auf der Suche nach einer Regierung für Thüringen wollen CDU, FDP, SPD und Grüne in der kommenden Woche weitere Gespräche führen.

Geplant sei ein Treffen mit den Grünen und ein separates mit den Sozialdemokraten, sagte FDP-Chef Thomas Kemmerich am Samstag am Rande eines Landesparteitags der Liberalen in Apolda. Genaue Termine nannte er nicht.