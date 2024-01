„Lappen“ immer teurer Wird der Führerschein bald unerschwinglich?

Laut ADAC ist der Kostenanstieg gerade bei Fahrstunden schon seit einigen Jahren zu beobachten. Spürbar nach oben sei es vor allem in den letzten zwei Jahren gegangen – durch gestiegene Fahrzeug-, Sprit- und vor allem Personalkosten infolge der Inflation. „Insgesamt ist es nicht verwunderlich, dass der Führerschein teurer geworden ist. Allein schon, weil vieles mehr kostet“, so ADAC-Sprecherin Katharina Lucà zu unserer Redaktion. Auch sei feststellbar, dass die Fahrschüler immer länger bräuchten. Hauptgrund dafür sei der komplexer werdende Straßenverkehr. „Mehr Autos, die unterwegs sind, dazu E-Scooter oder Lastenfahrräder“, erläuterte die Sprecherin. Nach Ansicht von Experten ist das veränderte Straßengeschehen auch eine Ursache dafür, dass die Quote derer, die zunächst einmal durch die theoretische oder praktische Prüfung fallen, immer weiter ansteigt - was wiederum die individuellen Kosten erhöht. Zuletzt gab es in manchen Bundesländern knapp 50 Prozent Durchgefallene.