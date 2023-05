Millionen Frauen leiden unter Fettvermehrung Politik fordert Hilfe für Lipödem-Patientinnen

Bei der chronischen Erkrankung handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung, von der in der Regel Frauen betroffen sind. Es kommt zu einer unkontrollierten Fettvermehrung an Beinen, Hüfte, Gesäß und Armen. Die Patientinnen leiden unter Schmerzen bei Belastung oder Druck, neigen zu Hämatomen und weisen Deformationen an Armen und Beinen auf. „Aufgrund der Schmerzen und Schwellungsneigung sind Alltagsfunktionalität und Arbeitsfähigkeit oft eingeschränkt“, sagt die Lipödem Gesellschaft, die sich für Betroffene einsetzt. Laut dem Verband sind knapp 3,8 Millionen Frauen in Deutschland betroffen. „Es ist bekannt, dass die Diagnose häufig um Jahre verzögert gestellt wird“, sagt Dr. Mojtaba Ghods von der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie.