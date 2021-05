„Sich vorzudrängen, ist keine Ordnungswidrigkeit“ : Termin-Trickser wollen sich Corona-Impfung erschleichen

Berlin Immer mehr Menschen sind geimpft – aber noch ist nicht für jeden Willigen genügend Impfstoff da. Etliche versuchen, mit Tricks oder sogar falschen Angaben, einen Termin zu bekommen – auch im Saarland.

„Zwar werden Tausende erwischt, aber es fehlt an Sanktionen“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. „Sich beim Impfen vorzudrängen, ist weiterhin keine Ordnungswidrigkeit.“

Corona-Impfung: Impfwillige werden aggressiver

Allein das Hamburger Impfzentrum meldete demnach zuletzt 2000 Vordrängler in einer Woche. Um vorzeitig an einen Impftermin zu kommen, würden etwa falsche Alters- oder Berufsangaben gemacht, berichtete „Report“.

Impf-Vordrängler in Saarbrücken

In München würden bis zu 350 Vordrängler in der Woche erwischt, in Saarbrücken bis zu 140. Die Redaktion hatte bei den Impfzentren der Landeshauptstädte nachgefragt, allerdings erfassen nicht alle die Zahlen zu Impfvordränglern.