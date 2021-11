Koalitionsvertrag soll nächste Woche vorliegen : Die Ampel bald auf Grün -- rein in die Regierung

Bereits in der kommenden Woche wollen SPD, Grüne und FDP ihren Entwurf eines Koalitionsvertrages vorlegen. Danach entscheiden bei SPD und FDP Parteitage, bei den Grünen die Mitglieder in Urabstimmung

Ist es nicht wunderbar? Sie wollten nicht mehr nachts tagen. Und das Wochenende sollte der Familie gehören. Kinder statt Koalition. Großes Ampel-Ehrenwort. Doch am Dienstag wollten die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP – nächtliche Arbeitssperre hin oder her -- „bis ultimo“ tagen, wie es FDP-Generalsekretär Volker Wissing ausdrückt. Am Mittwoch wollen sie erneut durch die Nacht. Durcharbeiten und zusammenfassen, was 300 Fachpolitiker in 22 Arbeitsgruppen aufgeschrieben haben. Am Donnerstag schalten sie ihre Ampel immerhin auf Corona-Pause. Dann beraten die Ministerpräsidenten der Länder mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber, wie sie vor dem Hintergrund drastisch steigender Infiziertenzahlen zu einer einheitlichen Linie kommen können. Zudem soll der Bundestag am selben Tag die jüngsten Gesetzespläne der potenziellen Ampel-Koalitionspartner beschließen, mit denen SPD, Grüne und FDP Kontakte beschränken wollen. Am Freitag geht es dann weiter mit den Ampel-Gesprächen – wohl wieder bis spät in die Nacht. „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, versichert Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Es sei einfach viel Arbeit, wenn drei „sehr unterschiedliche Parteien“ versuchten, ihre Ideen zu einem gemeinsamen Gesamtwerk zusammenzufügen.